Глава минтруда Татарстана встретилась с коллективом порохового завода

Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова встретилась с коллективом Казанского порохового завода. Она наградила трудовые династии, какими богато предприятие с 235-летней историей.

Фото: пресс-служба Минтруда РТ

На протяжении многих десятилетий залогом мощи и кадрового потенциала завода являлись рабочие династии.

В минтруде рассказали об истории семейной родословной Гордеевых–Саниных–Зайцевых–Набиуллиных–Назаркиных–Гармаш, общий стаж которых — 475 лет.

Основатель династии Семен Степанович Гордеев работал на заводе с 1936 года до призыва на фронт в 1942 году. Погиб в Великой Отечественной войне.

По стопам родителей пошла Мария Семеновна Санина (Гордеева). Она работала на заводе в годы Великой Отечественной войне, является тружеником тыла. Здесь же трудились дети, внуки, родственники Марии Семеновны – более 25 человек.

Так, внук Дмитрий Михайлович Зайцев уже более 20 лет работает в цехе № 7 начальником цеха тепловой автоматики и измерений.