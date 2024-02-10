Глава Минздрава РТ объяснил, почему важно проходить диспансеризацию

Министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин провёл прямой эфир для жителей Татарстана.

Он рассказал, что возраст 40-65 лет — самый рискованный, так как люди считают себя ещё достаточно молодыми для беспокойства о своём здоровье.

Глава регионального Минздрава напомнил, что сейчас россияне имеют возможность бесплатно диагностировать риски своего организма, чтобы предотвратить развитие заболеваний.

Марсель Миннуллин подчеркнул, что профилактические осмотры позволяют выявить недуг до того момента, пока не произошло невозвратное и человек не ушёл в критическое состояние. Диспансеризацию он назвал рычагом к предупреждению болезней.