В Нижнекамске зафиксировали рост числа ДТП с пешеходами, сообщил глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«У нас идет большой рост наезда на пешеходов. Это связано с освещением, и не только. Это и Промышленная зона, Корабельная [улица], Строителей, Химиков. К сожалению, многие случаи закончились печально. Поэтому я еще раз обращаюсь и к жителям, и к автовладельцам: мы очень быстро ездим. С уважением надо относиться и к тем, кто за рулем, и к тем, кто идет пешим ходом. Нет культуры уважения пешеходов, уважения автовладельцев. Нам нужно друг друга слышать и друг друга видеть», – сказал Муллин.

Также глава города добавил, что есть типовые требования прохода в темное время. Поэтому проспект Строителей будет закрыт в ночное время, пока на нем идет реконструкция.

«Проспект Строителей – это самая большая и сложная работа. С одной стороны, получили много жалоб со стороны жителей. Работы начали в августе, плановые цифры окончания строительства – 15 ноября. Была реконструкция дороги, убрали парковочные карманы, нигде дорогу не сузили. В ближайшее время сделаем основное освещение, а это делается по программе, это не типовые столбы», – заявил глава Нижнекамска.

Ранее «КВ» сообщали, что в Нижнекамске в сентябре открыли две школы, детский сад и три диагностических отделения.