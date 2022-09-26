В Нижнекамске в сентябре открыли две школы, детский сад и три диагностических отделения

В сентябре в Нижнекамске открыли две школы, детский сад и три диагностических отделения. Об этом сообщил глава Нижнекамского муниципального района Рамиль Муллин.

«Те комплексы, которые мы реализовали, это серьезные пополнения в социальной инфраструктуре города, это новые объекты нового формата. Это не только новые стены, которые мы построили, а новое отношение к учебному процессу, медицине», – сказал Муллин.

Одна из отстроенных школ – лицей №38, стала первой инженерной школой в районе. Детский сад на 320 мест построен за счет средств «Татнефти», это порядка 340 млн рублей, диагностическое отделение также спонсировало «Татнефть», на него ушло около 2 млрд рублей.

Ранее «КВ» сообщали, что в Нижнекамске проведут 200 мероприятий в честь Дня пожилых людей.