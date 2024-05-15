Глава российского МИДа поприветствовал участников форума молодых дипломатов стран ОИС в Казани

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поприветствовал участников VIII форума молодых дипломатов стран ОИС. Он заявил, что форум объединяет дипломатов и представителей научного и экспертного сообщества.

Мероприятие имеет содержательную повестку дня и насыщенную программу. В этом году на форуме будут обсуждаться актуальные международные проблемы, включая сотрудничество между Россией и мусульманскими государствами.

В 2016 году в встречах приняли участие более 250 молодых сотрудников внешнеполитических ведомств из более чем 40 стран.

Взаимодействие России с Организацией исламского сотрудничества развивается по всем направлениям, по словам Лаврова.

Россия поддерживает честные и взаимно уважительные отношения с мусульманскими странами, основываясь на культурно-цивилизационной самобытности народов мира. Правительство страны готово совместно с ОИС способствовать межрелигиозному и межкультурному диалогу и защищать духовно-нравственные ценности.