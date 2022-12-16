 Глава «Ростеха» протестировал новый «Москвич» в Челнах
news_header_top_970_100

Глава «Ростеха» протестировал новый «Москвич» в Челнах

Сергей Чемезов прибыл в автоград вместе с Президентом РТ с рабочим визитом.

Республика
16 декабря 2022  17:50
Автор:
Эдуард Салихов

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов прокатился на новом «Москвиче» в Набережных Челнах. Об этом сообщает газета «Челнинские известия». 

Чемезов прибыл в автоград вместе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым с рабочим визитом. Во время заседания Совета директоров КАМАЗа делегация побывала на испытательном полигоне возле НТЦ КАМАЗа. Там гости осмотрели технику, а также опробовали «Москвич».

«Передний привод. Отличная машина. Для города шикарная машина», — поделился впечатлением от поездки Чемезов.

Ранее «КВ» сообщали, что новым главным технологом «Камаза» назначили Наиля Замалиева. Предшественник Замалиева Федор Назаров теперь работает в ФГУП «НАМИ».

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Из Челнов в Лисичанск отправили фуру с 20 тоннами гумпомощи
Глава «Ростеха» протестировал новый «Москвич» в Челнах
В Казани из-за снегопада образовались 10-балльные пробки
В Татарстане за 3 дня выпадет половина месячной нормы осадков
Казанский предприниматель помог укомплектовать печки для бойцов СВО дымоходами
Как «коробочные решения» развивают инклюзивную культуру в российских вузах?
​Татарстан получил 7-летнюю отсрочку по уплате долга перед федеральным бюджетом
Глава Минфина РФ об экономических итогах в Татарстане: «Республика сработала очень хорошо»