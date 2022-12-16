Глава «Ростеха» протестировал новый «Москвич» в Челнах

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов прокатился на новом «Москвиче» в Набережных Челнах. Об этом сообщает газета «Челнинские известия».

Чемезов прибыл в автоград вместе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым с рабочим визитом. Во время заседания Совета директоров КАМАЗа делегация побывала на испытательном полигоне возле НТЦ КАМАЗа. Там гости осмотрели технику, а также опробовали «Москвич».

«Передний привод. Отличная машина. Для города шикарная машина», — поделился впечатлением от поездки Чемезов.

Ранее «КВ» сообщали, что новым главным технологом «Камаза» назначили Наиля Замалиева. Предшественник Замалиева Федор Назаров теперь работает в ФГУП «НАМИ».