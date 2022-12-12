 Новым главным технологом «Камаза» назначили Наиля Замалиева
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Новым главным технологом «Камаза» назначили Наиля Замалиева

Предшественник Замалиева Федор Назаров теперь работает в ФГУП «НАМИ».

Республика
12 декабря 2022  13:52
Автор:
Ольга Ильина

На предприятии «Камаз» в Набережных Челнах на должность нового главного технолога назначили 46-летнего Наиля Замалиева. До него должность занимал Федор Назаров, который ушел в ФГУП «НАМИ». Об этом сообщили в пресс-службе «Камаза».

Перед назначением Замалиев работал замдиректора по развитию автомобильного завода компании.

Также новым директором Центра электроники и элементов питания на предприятии стал 39-летний Ленар Фардеев. Ранее он занимал должность заместителя главного конструктора по перспективным двигателям и по совместительству и параллельно работал директором Департамента водородных технологий.

Ранее «КВ» сообщали, что замминистра строительства и ЖКХ РТ Ильдуса Насырова назначили на новую должность. Насыров стал замгендиректора государственного унитарного предприятия республики «Татлизинг».

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