Глава СК РФ взял на контроль дело татарстанского сироты, лишенного жилья

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Республика
17 июля 2025  23:26

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично вмешался в ситуацию с нарушением жилищных прав молодого отца-сироты из Татарстана. Как стало известно, мужчина с 2017 года безуспешно пытается получить положенное по закону жилье, несмотря на имеющееся судебное решение в его пользу.

По данным следственного управления СК по РТ, многолетняя волокита привела к тому, что сирота с малолетним ребенком вынужден снимать квартиру за свой счет, что создает для семьи серьезные финансовые трудности. После обращения гражданина в Информационный центр СК России была инициирована процессуальная проверка.

«Ситуация взята на особый контроль в центральном аппарате ведомства», – подчеркнули в пресс-службе СК. Руководитель татарстанского следственного управления Валерий Липский должен лично доложить Бастрыкину о ходе расследования и принятых мерах.

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