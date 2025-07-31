Глава СК взял на контроль расследование дела о подростковом хулиганстве в Казани

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Город
31 июля 2025  21:45

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Татарстану Валерию Липскому предоставить детальный отчет о ходе расследования инцидента с участием подростков в Казани. Поводом для вмешательства стали многочисленные жалобы жителей на бездействие правоохранительных органов.

Как следует из сообщений в социальных сетях, группа несовершеннолетних устроила избиение сверстников, после чего один из нападавших совершил наезд на пострадавших на электросамокате. Возмущенные казанцы отмечают, что подобные случаи подросткового хулиганства в городе происходят регулярно, но часто остаются без должного внимания со стороны компетентных структур.

Следственными органами уже возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). В ближайшее время главе СК России представят информацию о ходе процессуальной проверки, установленных обстоятельствах произошедшего и принятых мерах.

Ранее мы писали, что Бастрыкин потребовал доклад по делу о ненадлежащей медпомощи ребенку в Татарстане.

 

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