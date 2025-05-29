Глава СКР взял на контроль расследование нападений на детей в Казани

Следственный комитет России под личным контролем председателя Александра Бастрыкина инициировал уголовное преследование в отношении мужчины, совершающего нападения на детей в одном из казанских дворов. По оперативной информации, злоумышленник применял против несовершеннолетних перцовый баллончик, демонстрируя систематичность противоправных действий. Так же сообщалось, что мужчина раньше уже нападал на жильцов своего дома.

Руководитель следственного управления СК по Республике Татарстан Валерий Липский получил прямое указание от Бастрыкина о возбуждении уголовного дела и проведении тщательной проверки всех обстоятельств инцидентов. Особое внимание уделяется установлению мотивов преступника и выявлению возможных аналогичных случаев в регионе.

Напомним, ранее мы сообщали, что Бастрыкин потребовал доклад о расследовании драки выпускников в Казани.