Глава Союза офицерских жён и их семей в РТ стала участницей телемарафона «Всей семьей на выборы!»

Руководитель Союза офицерских жен и их семей по Республике Татарстан Оксана Бородина, в прошлом военнослужащая, а ныне жена кадрового офицера, стала гостем телемарафона «Всей семьей на выборы!». В эфире ТНВ она рассказала о том, как жительницы республики поддерживают участников специальной военной операции.

По словам Оксаны Бородиной, жизнь семей военнослужащих разделилась на «до» и «после» начала СВО. Осознавая важность крепкого тыла, женщины стараются сделать все возможное, чтобы поддержать своих мужей, сыновей, братьев на передовой.

Сама Оксана Бородина вышла на пенсию, чтобы полностью посвятить себя помощи участникам СВО и их семьям. Она возглавила проект «Жена, дети и мамы Героев Татарстана». Вместе с другими активистками она занимается организацией гуманитарных грузов, плетением маскировочных сетей, оказывает всестороннюю поддержку семьям военнослужащих.

Оксана Бородина отметила, что ее трое дочерей также принимают активное участие в общей работе. Она уверена, что сегодня женщины демонстрируют невероятную силу духа, мужество и стойкость, являясь надежной опорой для своих героев.