Глава Татарстана подчеркнул роль Болгара как символа единства и прогресса

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Республика
18 мая 2025  13:48

Рустам Минниханов, руководитель Республики Татарстан, обратился к участникам праздничного собрания «Изге Болгар жыены». В своей речи он акцентировал внимание на важности межрелигиозного и межкультурного согласия, которое стало отличительной чертой региона.

«Болгар — это не просто памятник истории, а живое свидетельство нашей приверженности развитию и сохранению традиций», — заявил Минниханов.

Лидер республики также связал проведение мероприятия с итогами недавнего KazanForum, подчеркнув его роль в укреплении связей между Россией и исламским миром. По его словам, форум стал мостом между эпохами, объединяя наследие, современность и перспективы. Особую символичность событию придает тот факт, что оно проходит в Год защитника Отечества.

«Память о прошлом и уважение к настоящему — вот что делает нас сильнее», — резюмировал глава Татарстана.

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Глава Татарстана подчеркнул роль Болгара как символа единства и прогресса
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