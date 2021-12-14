 Главная новогодняя елка Набережных Челнов откроется 17 декабря
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Главная новогодняя елка Набережных Челнов откроется 17 декабря

Праздничные огни зажгутся на ней вечером 17 декабря.

Республика
14 декабря 2021  11:42
Автор:
Николай Лукоянов

В Набережных Челнах 17 декабря состоится открытие главной новогодней елки, сообщают «Челнинские известия».

Праздник начнется на площади 31 декабря, также буду отмечены мероприятиями 7 и 13 января.

Праздничаня программа включит в себя выступления лучших творческих коллективов города, а в 22:00 прогремит салют.

После салюта продолжится видеодискотека и танцевальная программа.

Ранее сообщалось, что Президентская елка в Татарстане пройдет в два этапа. Мероприятие на 8 тыс. человек будет поделено на 2 раза, а родители на праздник будут допускаться только с QR-кодом. 

 

 

 

 

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