Главная новогодняя елка Набережных Челнов откроется 17 декабря

В Набережных Челнах 17 декабря состоится открытие главной новогодней елки, сообщают «Челнинские известия».

Праздник начнется на площади 31 декабря, также буду отмечены мероприятиями 7 и 13 января.

Праздничаня программа включит в себя выступления лучших творческих коллективов города, а в 22:00 прогремит салют.

После салюта продолжится видеодискотека и танцевальная программа.

Ранее сообщалось, что Президентская елка в Татарстане пройдет в два этапа. Мероприятие на 8 тыс. человек будет поделено на 2 раза, а родители на праздник будут допускаться только с QR-кодом.