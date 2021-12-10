Роспотребнадзор РТ: Президентская елка в Татарстане пройдёт в два этапа

Президентская елка в Татарстане пройдет в два этапа. Об этом во время пресс-конференции сообщила заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина.

«Мы такую елку проводили в том году. Уровня осложнений после этой елки мы не наблюдали», — отметила спикер.

Авдонина также уточнила, мероприятие на 8 тыс. человек будет поделено на 2 раза, а родители на праздник будут допускаться только с QR-кодом.

Напомним, ранее республиканский Роспортребнадзор рассказывал в каком формате продут детские новогодние утренники.