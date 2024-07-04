Главный автоинспектор Лениногорского района обвиняется во взяточничестве

Бывший начальник отделения ГИБДД ОМВД России по Лениногорскому району предстанет перед судом по обвинению в коррупционных преступлениях, включающих злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки.

Следствие установило, что в 2023 году обвиняемый, используя свое служебное положение, незаконно приобрел грузовой автомобиль «КАМАЗ» с полуприцепом. Для этого он привлек родственницу, которая формально стала собственником транспортного средства, а затем заключила фиктивный договор аренды с предпринимателем. Предприниматель, в свою очередь, заключил договор на оказание транспортных услуг с сельскохозяйственным предприятием. Вся выручка от этих услуг поступала к обвиняемому, обеспечив ему незаконный доход в размере не менее 1,6 млн рублей.

С целью сокрытия незаконной деятельности обвиняемый давал подчиненным указания не останавливать автомобили, управляемые водителями сельхозпредприятия, обеспечивая им безнаказанное движение.

В ходе расследования также выяснилось, что в 2022-2023 годах обвиняемый неоднократно давал подчиненным незаконные указания не останавливать автомобиль, управляемый лишенным водительских прав гражданином. В качестве вознаграждения за это он получил от нарушителя офисное кресло.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.