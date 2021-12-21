 Состояние жительницы Казани, поступившей в больницу с отравлением алкоголем, стабильно тяжелое
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Состояние жительницы Казани, поступившей в больницу с отравлением алкоголем, стабильно тяжелое

Женщина, которую госпитализировали с улицы Симонова, пришла в сознание.

Город
21 декабря 2021  13:51
Автор:
Николай Лукоянов

Главный токсиколог РТ, заведующая отделением токсикологии ГКБ 7 Казани Алия Насибуллина рассказала о состоянии пациентки, поступившей в больницу с отравлением алкоголем. Напомним, что ее муж и еще одна супружеская пара были найдены мертыми в квартире по улице Симонова.

«Поступила пациентка, состояние стабильной степени тяжести, находится в реанимации под налюдением...Пострадвшая находится с подозрением на отравление суррогатами алкоголя, проводятся лабораторные исследования. Она в сознании», – сообщила Алия Насибуллина.

Ранее сообщалось, что умершие от отравления двое мужчин и одна женщина добавили в алкоголь наркотики.

 

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