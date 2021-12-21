 Следственный комитет: погибшие от отравления казанцы смешали алкоголь с наркотиками
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Следственный комитет: погибшие от отравления казанцы смешали алкоголь с наркотиками

В больнице с признаками отравления этиловым спиртом остается одна пострадавшая.

Город
21 декабря 2021  11:35
Автор:
Николай Лукоянов

Умершие от отравления двое мужчин и одна женщина добавили в алкоголь наркотики, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следствием установлено, что супружеская пара собиралась отмечать годовщину свадьбы и позвала в гости еще одну пару. Для усиления эффекта от выпитого алкоголя отмечающие решили добавить в него наркотическое средство, в результате чего от отравления скончались двое мужчин и одна женщина. Их нашли в квартире одного из казанских домов по улице Симонова. Еще одна женщина доставлена в больницу с признаками отравления этиловым спиртом.

Расследование уголовного дела продолжается.
 

 

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