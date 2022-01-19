Главный тренер УНИКСа об игре с «Барселоной»: Мы должны думать о нас

Главный тренер Велимир Перасович УНИКСа в преддверии матча в Евролиге против «Барселоны» рассказал о подготовке к игре. Он подчеркнул, что баскетболисты казанского клуба должны быть постоянно сконцентрированы во время игры.

«У нас был, перерыв больше двух недель. Вы можете видеть, многие команды после перерыва показывают очень хорошие, очень плохие игры. Посмотрим, что будет в этом матче», — отметил Перасович.

Возможно в матче против казанской команды не примет участие один из ее лучших игроков – Никола Миротич. Как отметил главный тренер УНИКСа, возможно, это лучший игрок, который у них только есть.

«Возможно, это лучший игрок, который у них только есть. Но мы говорим о команде, о многих игроках. Я прочитал статьи в испанских газетах. И даже если у них не будет Миротича, у них будет команда», — сказал Велимир Перасович.

Напомним, что предыдущую игру с «Барселоной» УНИКС проиграл 111:109 ОТ. Эта же встреча пройдет на паркете Баскет-холла 20 января.

Подробнее о предстоящем матче читайте в интервью с капитаном казанцев Андреем Воронцевичем.