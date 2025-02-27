Главный врач «Рубина» Михаил Бутовский покинул клуб

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Спорт
27 февраля 2025  11:07

Главный врач казанского футбольного клуба «Рубин» Михаил Бутовский завершил свою работу в команде. Об этом сообщила пресс-служба клуба в своих социальных сетях.  

«Благодарим Михаила Сергеевича за проделанную работу, желаем удачи и успехов в дальнейшем!» — говорится в заявлении на официальном сайте «Рубина».  

Михаил Бутовский присоединился к «Рубину» в 2020 году. До этого он возглавлял медицинский штаб московского «Спартака» и входил в медицинскую команду сборной России.  

Его уход стал очередным изменением в структуре клуба, который продолжает адаптироваться к новым вызовам и задачам. Бутовский внес значительный вклад в работу медицинской службы «Рубина», обеспечивая здоровье и восстановление игроков команды.  

В пресс-службе клуба не уточнили причины ухода Бутовского и не назвали его преемника. Ожидается, что в ближайшее время будет объявлено о назначении нового главного врача.  

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