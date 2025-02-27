Главный врач «Рубина» Михаил Бутовский покинул клуб

Главный врач казанского футбольного клуба «Рубин» Михаил Бутовский завершил свою работу в команде. Об этом сообщила пресс-служба клуба в своих социальных сетях.

«Благодарим Михаила Сергеевича за проделанную работу, желаем удачи и успехов в дальнейшем!» — говорится в заявлении на официальном сайте «Рубина».

Михаил Бутовский присоединился к «Рубину» в 2020 году. До этого он возглавлял медицинский штаб московского «Спартака» и входил в медицинскую команду сборной России.

Его уход стал очередным изменением в структуре клуба, который продолжает адаптироваться к новым вызовам и задачам. Бутовский внес значительный вклад в работу медицинской службы «Рубина», обеспечивая здоровье и восстановление игроков команды.

В пресс-службе клуба не уточнили причины ухода Бутовского и не назвали его преемника. Ожидается, что в ближайшее время будет объявлено о назначении нового главного врача.