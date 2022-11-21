Главным врачом Тукаевской ЦРБ стал Мансур Потеев

Главным врачов Тукаевской центральной больницы стал Мансур Потеев. Об этом сообщают «Челнинские известия».

По специальность Потеев — сосудистый хирург. Он имеет вторую категорию, а стаж работы составляет 15 лет.

Напомним, главный врач Тукаевской ЦРБ Ильдар Шигабутдинов после четырех месяцев работы покинул место работы.

Ильдар Шигабутдинов займет пост главврача в Дрожжановской ЦРБ, где много лет руководил его отец. Возглавлявший ранее больницу Галим Сабирзянов продолжит работу в качестве советника главврача.