Главным врачом Тукаевской ЦРБ стал Мансур Потеев

Главным врачов Тукаевской центральной больницы стал Мансур Потеев. Об этом сообщают «Челнинские известия».
По специальность Потеев — сосудистый хирург. Он имеет вторую категорию, а стаж работы составляет 15 лет.
Напомним, главный врач Тукаевской ЦРБ Ильдар Шигабутдинов после четырех месяцев работы покинул место работы.
Ильдар Шигабутдинов займет пост главврача в Дрожжановской ЦРБ, где много лет руководил его отец. Возглавлявший ранее больницу Галим Сабирзянов продолжит работу в качестве советника главврача.