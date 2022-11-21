 Главным врачом Тукаевской ЦРБ стал Мансур Потеев
news_header_top_970_100

Главным врачом Тукаевской ЦРБ стал Мансур Потеев

Ранее должность главврача занимал Ильдар Шигабутдинов.

Республика
21 ноября 2022  15:23
Автор:
Роза Габитова

Главным врачов Тукаевской центральной больницы стал Мансур Потеев. Об этом сообщают «Челнинские известия».

По специальность Потеев — сосудистый хирург. Он имеет вторую категорию, а стаж работы составляет 15 лет. 

Напомним, главный врач Тукаевской ЦРБ Ильдар Шигабутдинов после четырех месяцев работы покинул место работы. 

Ильдар Шигабутдинов займет пост главврача в Дрожжановской ЦРБ, где много лет руководил его отец. Возглавлявший ранее больницу Галим Сабирзянов продолжит работу в качестве советника главврача.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Президент РТ увеличил численность госслужащих
В Казани из-за строительства второй ветки метро ограничат движение по улице Фучика
«Ак Барс-Динамо» одержал победу в первом домашнем матче чемпионата России
В Казани стартовал финал Международного чемпионата по киберспорту стран ОИС
Президент РТ сообщил, что в Татарстане турпоток за 9 месяцев увеличился на 11%
В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 76 случаев COVID-19
Казань стала лучшим городом в РФ для ведения гостиничного бизнеса
В РТ арестовали мать из Казани, которая избивала на видео маленькую дочь