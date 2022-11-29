 Главой Управления образования в Менделеевске назначен Раис Назипов
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Главой Управления образования в Менделеевске назначен Раис Назипов

Ранее Назипов был директором филиала «ТИСБИ» в Челнах.

Республика
29 ноября 2022  15:02
Автор:
Ольга Ильина

Начальником Управления образования исполкома Менделеевского района РТ назначили Раиса Назипова. Нового главу ведомства представил руководитель района Радмир Беляев.

Назипов начал свою карьеру с 1999 года, заняв должность помощника главы администрации Набережные Челны. С 2003 года работал руководителем аппарата администрации автограда. В 2010-м Назипов возглавил филиал Университета управления «ТИСБИ» в Челнах.

Затем работал в Елабуге – сначала замруководителя исполкома района, а позже главой аппарата Совета района. В 2014-м Назипов продолжил карьеру в Челнах руководителем научно-образовательного кластера «ТИСБИ». Долгое время проработав директором филиала этого вуза в автограде, он покинул пост в январе этого года.

Ранее «КВ» сообщали, что руководителем аппарата Совета Менделеевского района назначили 31-летнего Ришата Нафикова. Нового начальника на совещании представил глава муниципалитета Радмир Беляев.

Ранее Нафиков был на должности и.о. руководителя аппарата.

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Главой Управления образования в Менделеевске назначен Раис Назипов
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