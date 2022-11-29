Главой Управления образования в Менделеевске назначен Раис Назипов

Начальником Управления образования исполкома Менделеевского района РТ назначили Раиса Назипова. Нового главу ведомства представил руководитель района Радмир Беляев.

Назипов начал свою карьеру с 1999 года, заняв должность помощника главы администрации Набережные Челны. С 2003 года работал руководителем аппарата администрации автограда. В 2010-м Назипов возглавил филиал Университета управления «ТИСБИ» в Челнах.

Затем работал в Елабуге – сначала замруководителя исполкома района, а позже главой аппарата Совета района. В 2014-м Назипов продолжил карьеру в Челнах руководителем научно-образовательного кластера «ТИСБИ». Долгое время проработав директором филиала этого вуза в автограде, он покинул пост в январе этого года.

Ранее «КВ» сообщали, что руководителем аппарата Совета Менделеевского района назначили 31-летнего Ришата Нафикова. Нового начальника на совещании представил глава муниципалитета Радмир Беляев.

Ранее Нафиков был на должности и.о. руководителя аппарата.