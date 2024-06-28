Главу Тукаевского района отстранили от должности

На сессии депутатов Совета Тукаевского района Татарстана был принят ряд решений, связанных с отставкой и назначением главы муниципалитета.

Депутаты приняли досрочную отставку Фаила Камаева, который попал под арест по подозрению в получении взятки.

Временно исполняющим обязанности главы Тукаевского района стал заместитель руководителя муниципалитета Рустем Закиров.

Рустем Закиров родился в 1982 году в Заинском районе. Окончил Казанский государственный педагогический университет по специальности «учитель истории». Ранее он работал заместителем главы Тукаевского района и являлся депутатом районного Совета.

Ранее мы писали, что следствие считает, что одна из коммерческих организаций взамен на заключение подрядных договоров вознаградила Камаева взяткой в размере 1,3 млн рублей. Также оно не исключает причастность главы района к другим преступлениям, поэтому запросило арест в СИЗО.