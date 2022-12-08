 Главврач челнинской детской поликлиники №6 вернулся с зоны СВО
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Главврач челнинской детской поликлиники №6 вернулся с зоны СВО

Доктор приступил к своей повседневной работе.

Республика
8 декабря 2022  09:10
Автор:
Эдуард Салихов

Главный врач детской поликлиники №6 Набережных Челнов Денис Дуткин вернулся с зоны СВО. Об этом сообщают «Челнинские известия». 

Осенью Дуткин уезжал на спецоперацию вместе 14 врачами из Татарстана. Занимался диспансеризацией населения, но о подробностях работы не рассказывает. Сейчас главврач приступил к своей повседневной работе.

Ранее «КВ» сообщали, что добровольцем на спецоперацию решил уйти челюстно-лицевой хирург Детской республиканской клинической больницы Татарстана Нияз Ахмадуллин. 

«„Я поеду защищать Родину, я не трус“. И пошел сам», — поделились близкие Ахмадуллина.

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Главврач челнинской детской поликлиники №6 вернулся с зоны СВО