Главврач челнинской детской поликлиники №6 вернулся с зоны СВО

Главный врач детской поликлиники №6 Набережных Челнов Денис Дуткин вернулся с зоны СВО. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Осенью Дуткин уезжал на спецоперацию вместе 14 врачами из Татарстана. Занимался диспансеризацией населения, но о подробностях работы не рассказывает. Сейчас главврач приступил к своей повседневной работе.

Ранее «КВ» сообщали, что добровольцем на спецоперацию решил уйти челюстно-лицевой хирург Детской республиканской клинической больницы Татарстана Нияз Ахмадуллин.

«„Я поеду защищать Родину, я не трус“. И пошел сам», — поделились близкие Ахмадуллина.