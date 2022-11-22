 «Я поеду защищать Родину»: врач ДРКБ РТ ушел добровольцем на СВО
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«Я поеду защищать Родину»: врач ДРКБ РТ ушел добровольцем на СВО

На передовой хирург оказывал первую медпомощь.

Республика
22 ноября 2022  14:12
Автор:
Ольга Ильина

Добровольцем на спецоперацию решил уйти челюстно-лицевой хирург Детской республиканской клинической больницы Татарстана Нияз Ахмадуллин. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

«“Я поеду защищать Родину, я не трус”. И пошел сам», - поделились близкие Ахмадуллина.

У 59-летнего врача четверо детей. Он так же родился в большой семье, где старшая сестра из пяти детей работала медсестрой. С детства Ахмадуллин мечтал стать врачом.

С 1982 по 1984 год он отслужил в армии, а позже поступил в КГМУ, исполняя мечту. После обучения он работал в поликлиниках Казани, с 1994 года начал помогать детям в ДРКБ.

«Он поехал туда медиком, как врач. На передовой он оказывал первую медицинскую помощь», - рассказали родные Ахмадуллина. Для семьи он – настоящий герой.

Ранее «КВ» сообщали, что детский хирург из Альметьевска Кирилл Булатов в составе благотворительной колонны отправится на месяц в подшефный Татарстану город – Лисичанск.

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