 Главврач психневрологического диспансера рассказала об участившихся случаях психоза из-за ковида
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Главврач психневрологического диспансера рассказала об участившихся случаях психоза из-за ковида

Поток информации о коронавирусе влияет на состояние людей.

Истории
11 декабря 2021  18:03
Автор:
Роза Габитова

В Татарстане участились случаи психоза из-за коронавируса. Жителей с психическим расстройством забирали из дома либо из ковид-госпиталей. Об этом в интервью «Челнинским известиям» сообщила руководитель Набережночелнинского психоневрологического диспансера Венера Бутлеровская

По словам врача, на состояние людей также влияет информация о коронавирусной инфекции. 

При первой волне COVID-19 жители обращались в больницу с тревожностью, с нарушением сна и беспокойством. Однако с продолжением распространения вируса психические заболевания начали обостряться. Так появились пациенты с депрессивным расстройством. Также происходили и случаи суицида, отметила Бутлеровская.

Ранее «КВ» сообщали, что за прошлый год в России 8 млн человек диагностировали депрессию.

 

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