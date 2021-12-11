Главврач психневрологического диспансера рассказала об участившихся случаях психоза из-за ковида

В Татарстане участились случаи психоза из-за коронавируса. Жителей с психическим расстройством забирали из дома либо из ковид-госпиталей. Об этом в интервью «Челнинским известиям» сообщила руководитель Набережночелнинского психоневрологического диспансера Венера Бутлеровская

По словам врача, на состояние людей также влияет информация о коронавирусной инфекции.

При первой волне COVID-19 жители обращались в больницу с тревожностью, с нарушением сна и беспокойством. Однако с продолжением распространения вируса психические заболевания начали обостряться. Так появились пациенты с депрессивным расстройством. Также происходили и случаи суицида, отметила Бутлеровская.

Ранее «КВ» сообщали, что за прошлый год в России 8 млн человек диагностировали депрессию.