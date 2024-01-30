Год Пушкина в Казани:концерты, выставки, фестивали, «Школа русской невесты»

Фото: Ольга Иванычева

Открыл Пушкинский год музыкальный вечер «Любви все возрасты покорны», который состоялся в Культурном центре имени А.С.Пушкина в рамках цикла «Листая Пушкинский календарь». Еще один цикл - «Пушкин в Центре». Как рассказала автор проекта - заслуженная артистка Татарстана Юлия Зиганшина, цикл будет состоять из нескольких встреч: «Образ Пушкина в кинематографе», «Пушкин в Царском Селе», «Пушкин и музыка», «Пушкин - Чехов - Окуджава».

Театральная студия «Гримасы» и поэтический театр «Диалог» представят спектакли по мотивам сказок Пушкина. Свою премьеру готовят и участницы хореографического театра Центра - сказку-балет «Лукоморье».

С 1 по 6 июня в Казани состоится V фестиваль русской культуры «ПушкинФЕСТ». Специалист Культурного центра имени А.С.Пушкина Дина Башкирова отметила, что в этом году 1 и 2 июня (суббота и воскресенье) его мероприятия состоятся в парке «Черное озеро». Они наверняка будут интересны и взрослым, и детям.

Проекты для ребят младшего возраста, подростков и молодежи готовит ансамбль «Красная горка». Руководитель ансамбля Денис Денисов подчеркнул, что участники их коллектива для пополнения репертуара ездят в экспедиции по районам Татарстана, встречаются со старожилами, записывают традиционные песни, обряды, танцы, изучают традиционные народные игры и передают эти уникальные знания и навыки на своих выступлениях.

В феврале начнутся первые уроки в рамках необычного просветительского и образовательного проекта «Смотрины на Красной слободе». Его основой стал традиционный обряд выбора невесты. Заявку на участие в проекте могут подать девушки от 16 до 21 года. Заявки принимаются до конца января. За несколько месяцев обучения в «Школе русской невесты» девушки познакомятся со свадебными обрядами, духовно-нравственными основами брака и материнства, историей русского костюма Казанской губернии, принципами ведения домашнего хозяйства, научатся вкусно готовить блюда традиционной русской кухни. Проект реализуется благодаря грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив, участие в нем бесплатное.

- Русская свадьба была невероятно красивым обрядом, который мы, к сожалению, почти потеряли. «Смотрины на Красной слободе» - это проект, который расскажет, чему в прошлые века должна была научиться девушка, прежде чем выйти замуж. Мы также расскажем об особенностях русских свадеб на территории современного Татарстана. А для финалисток нашей образовательной программы по их меркам будут созданы народные свадебные наряды, в которых они примут участие в итоговом дефиле. Оно состоится 1 июня на фестивале «ПушкинФЕСТ», - рассказала заведующая Центром русского фольклора Музейного комплекса Казани Василиса Филатова.

Год Пушкина в Казани завершится 20 декабря большой программой в Культурном центре имени А.С.Пушкина.