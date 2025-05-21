Годовая инфляция в Татарстане в апреле разогналась до 11%

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Республика
21 мая 2025  21:36

Согласно данным Татарстанстата, годовой уровень инфляции в республике достиг 10,74% по итогам апреля 2024 года. Месячный прирост потребительских цен составил 0,25%, при этом наиболее заметный рост наблюдается в продовольственном сегменте.

Основные тенденции:

  •     Продовольственные товары за год подорожали на 14,55%, в том числе на 0,76% за апрель. Наибольший рост отмечен в категории плодоовощной продукции (+20,5% годовых).
  •     Непродовольственные товары показали разнонаправленную динамику: снижение на 0,39% за месяц при годовом росте на 4,76%.
  •     Услуги демонстрируют устойчивый рост цен: +14,09% за год и +0,43% за апрель.

Эксперты отмечают, что сезонный фактор существенно повлиял на удорожание фруктов и овощей, где месячный рост составил 2,23%. В то же время в непродовольственном сегменте зафиксировано незначительное снижение цен, что может быть связано с изменением потребительского спроса.

Сравнение с декабрем 2023 года показывает накопленную инфляцию на уровне 4,86% для продуктов питания и 5,92% для услуг. Эти данные свидетельствуют о сохранении инфляционного давления в экономике региона.

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