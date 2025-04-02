Горбольница №12 сократила убытки в 49 раз, но выручка и штат резко уменьшились

По итогам 2024 года АО «Городская клиническая больница №12» завершила год с убытком в 431 тыс. рублей. Однако этот показатель значительно улучшился по сравнению с 2023 годом, когда убытки составили 21 млн рублей — сокращение почти в 49 раз, пишет «Татар-информ».

При этом выручка медучреждения резко снизилась: в 2024 году она составила 27,7 млн рублей, что в 3,4 раза меньше, чем в 2023-м (94,7 млн рублей).

Также в больнице произошло резкое сокращение персонала: если в 2022 году там работали 637 сотрудников, а в 2023-м — 45, то к концу 2024-го в штате осталось всего три человека.

99,98% капитала больницы принадлежит Минземимуществу Татарстана. Данные приведены в официальном отчете медучреждения.