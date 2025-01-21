Госавтоинспекция РТ призывает водителей быть внимательными в грядущую метель

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Республика
21 января 2025  07:41

В ближайшие сутки в республике, по прогнозам синоптиков, ожидаются метели, которые снизят видимость до 2 км. Кроме того, прогнозируется сильный ветер с порывами до 21 м/c. В связи с ухудшением погодных условий, Госавтоинспекция РТ призывает автомобилистов быть максимально внимательными и аккуратными на дорогах.

Им рекомендуется воздержаться от опасных и резких маневров, особенно связанных с выездом на полосу встречного движения. Скорость необходимо выбирать исходя из текущих погодных условий и видимости. Ведомство напоминает, что детей требуется перевозить только в автокреслах и все обязательно должны быть пристегнуты.

Напомним, вчера в Заинском районе РТ произошло смертельное лобовое столкновение большегруза и легковушки.

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