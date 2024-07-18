Госавтоинспекция РТ: Световозвращатели – незаметные герои

Госавтоинспекция Республики Татарстан напоминает о важности световозвращающих элементов для пешеходов. Эти незаметные на первый взгляд аксессуары могут стать решающим фактором, отделяющим жизнь от смерти на дороге в темное время суток.

Дело в том, что водитель видит пешехода с включенным ближним светом всего на 50 метрах, а с дальним — на 100 метрах. Но наличие световозвращателей на одежде пешехода увеличивает это расстояние в четыре раза. До 200 метров при ближнем свете и до 350 метров при дальнем. Это значительно увеличивает шансы водителя заметить пешехода вовремя и избежать аварии.

Правила дорожного движения рекомендуют использовать световозвращающие элементы в населенных пунктах и обязательно требуют их применения вне населенных пунктов в темное время суток или при плохой видимости. Однако статистика за первое полугодие 2024 года показывает, что эти правила часто игнорируются. Из 116 ДТП с пешеходами в темное время суток в 114 случаях пострадавшие были без световозвращающих элементов.