Госавтоинспекция РТ: у водителя, виновника смертельного ДТП, было 128 штрафов

В Рыбно-Слободском районе Татарстана 8 июня произошло ДТП в котором погиб пассажир легковушки. Напомним, в тот день водитель автомобиля Lada не справился с управлением, не соблюдая безопасную скорость и дистанцию, совершил столкновение с грузовым автомобилем ГАЗель, стоявшим на проезжей части.

Как установили сотрудники ГИБДД, 18-летний водитель автомобиля Lada, имевший всего пять месяцев водительского стажа, оказался злостным нарушителем правил дорожного движения.

За неполные полгода молодой человек успел совершить 128 нарушений ПДД, причем 89 из них — за превышение скорости. Примечательно, что из этого количества он оплатил лишь три штрафа. Халатное отношение к закону и собственной ответственности привело к трагическим последствиям.

Госавтоинспекция Татарстана обращает внимание на эту историю как на показательный пример, когда систематическое игнорирование правил дорожного движения привело к необратимой трагедии. В ведомстве подчеркивают, что каждый водитель несет ответственность не только за свою жизнь, но и за безопасность других участников движения.