В Татарстане легковушка врезалась в стоящую ГАЗель: пассажир погиб

8 июня в Рыбно-Слободском районе Татарстана зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По предварительной информации, водитель автомобиля Lada не справился с управлением, не соблюдая безопасную скорость и дистанцию, совершил столкновение с грузовым автомобилем ГАЗель, стоявшим на проезжей части.

В результате сильного удара пассажир легкового автомобиля погиб на месте происшествия. Водитель Lada с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии, устанавливая все обстоятельства случившегося.

В пресс-службе Госавтоинспекции Татарстана подчеркнули важность соблюдения скоростного режима и безопасной дистанции, особенно при движении за грузовым транспортом. Статистика показывает, что подобные нарушения остаются одной из основных причин тяжелых аварий на дорогах республики.

Напомним, ранее мы писали о трагическом ДТП в Мензелинском районе РТ.