Госдолг РТ на начало мая превысил 99 млрд рублей

news_top_970_100
Республика
15 мая 2025  10:33

Финансовые обязательства Республики Татарстан увеличились на 80,6 млн рублей, достигнув рекордной отметки в 99,26 млрд рублей. Согласно данным регионального Министерства финансов, основным фактором роста стали обязательства по федеральным бюджетным кредитам, формирующим основу долгового портфеля региона.

Анализ структуры задолженности показывает, что на федеральные кредитные средства приходится порядка 90,4 млрд рублей. Значительную часть обязательств также составляют государственные гарантии, объем которых превысил 8,8 млрд рублей. Такая динамика отражает текущие тенденции бюджетного планирования и экономического развития территории.

В Минфине подчеркивают, что увеличение долговой нагрузки осуществляется в строгом соответствии с утвержденной финансовой стратегией и направлено на поддержание устойчивого социально-экономического развития региона. Принятые меры позволяют балансировать текущие бюджетные потребности с долгосрочными целями развития республики.

news_right_column_240_400
Новости
Столица РТ отметила 80-летний юбилей Победы
Столица РТ отметила 80-летний юбилей Победы
В Казани 30 мая представят эскизы спектаклей в рамках международного ГИТИСFEST
В Казани прошел концерт от «Болгар радиосы» в День радио
Он понял, что хочет помогать ветеранам СВО
Боец Скиф: На фронте я научился ценить каждый миг
В Казани и Уфе откроются консульства Беларуси
Городские парки открывают сезон развлечений на любой вкус
Городские парки открывают сезон развлечений на любой вкус
Эльмира Зарипова: Сегодня работодатели борются за каждого сотрудника
Эльмира Зарипова: Сегодня работодатели борются за каждого сотрудника