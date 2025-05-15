Госдолг РТ на начало мая превысил 99 млрд рублей

Финансовые обязательства Республики Татарстан увеличились на 80,6 млн рублей, достигнув рекордной отметки в 99,26 млрд рублей. Согласно данным регионального Министерства финансов, основным фактором роста стали обязательства по федеральным бюджетным кредитам, формирующим основу долгового портфеля региона.

Анализ структуры задолженности показывает, что на федеральные кредитные средства приходится порядка 90,4 млрд рублей. Значительную часть обязательств также составляют государственные гарантии, объем которых превысил 8,8 млрд рублей. Такая динамика отражает текущие тенденции бюджетного планирования и экономического развития территории.

В Минфине подчеркивают, что увеличение долговой нагрузки осуществляется в строгом соответствии с утвержденной финансовой стратегией и направлено на поддержание устойчивого социально-экономического развития региона. Принятые меры позволяют балансировать текущие бюджетные потребности с долгосрочными целями развития республики.