Госдолг Татарстана сократился на 11% в 2024 году

На заседании бюджетного комитета Госсовета РТ заместитель министра финансов Алексей Шишкин сообщил о значительном снижении государственного долга республики, пишет «Татар-информ».
Ключевые показатели:
▸ Объем госдолга на конец 2024 года – 112 млрд рублей (снижение на 13,6 млрд или 11%)
▸ Списано задолженности по бюджетным кредитам – 9,5 млрд рублей
▸ Уровень долговой нагрузки – 22,5% (снижение на 8,4% за год)
Финансовая стабильность:
► Полное отсутствие просроченной задолженности
► Снижение долговой нагрузки за счет:
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Реализации инвестиционных проектов
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Поступлений налоговых платежей в федеральный бюджет
Республика продолжает политику ответственного управления долгом, сохраняя финансовую устойчивость.