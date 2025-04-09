Госдолг Татарстана сократился на 11% в 2024 году

На заседании бюджетного комитета Госсовета РТ заместитель министра финансов Алексей Шишкин сообщил о значительном снижении государственного долга республики, пишет «Татар-информ».

Ключевые показатели:

▸ Объем госдолга на конец 2024 года – 112 млрд рублей (снижение на 13,6 млрд или 11%)

▸ Списано задолженности по бюджетным кредитам – 9,5 млрд рублей

▸ Уровень долговой нагрузки – 22,5% (снижение на 8,4% за год)

Финансовая стабильность:

► Полное отсутствие просроченной задолженности

► Снижение долговой нагрузки за счет:

Реализации инвестиционных проектов

Поступлений налоговых платежей в федеральный бюджет

Республика продолжает политику ответственного управления долгом, сохраняя финансовую устойчивость.