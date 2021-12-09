Госдума утвердила скандальный законопроект о региональной власти во втором чтении

Государственная дума приняла законопроект Клишаса-Крашенинникова во втором чтении. Об этом сообщили «РИА Новости».

Всего за принятие проекта о региональной власти, при котором главы регионов не имеют права именоваться президентами, выступили 332 депутата, а 87 из них — против, двое воздержались от решения.

В третьем чтении законопроект будет рассмотрен 14 декабря.

Ранее Госсовет Татарстана предложил внести в скандальный законопроект свои поправки. В их число вошло предложение, чтобы регионы самостоятельно определяли наименование высшего должностного лица субъекта РФ. В законопроекте осталась норма, что в регионах не может быть поста президента.

Ранее «КВ» сообщали, почему Татарстан должен сохранить статус президента.