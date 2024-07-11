Госдума одобрила штрафы за нарушение ПДД на самокатах и велосипедах

Государственная Дума одобрила законопроект, вводящий штрафы за нарушение правил дорожного движения водителями самокатов и велосипедов. Госавтоинспекция РТ разъяснила татарстанцам, скодько придётся заплатить за нарушение.

Теперь за управление электросамокатом или велосипедом в состоянии алкогольного опьянения, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования будет грозить штрафом в размере 20–30 тысяч рублей.

Превышение скорости будет наказываться штрафом от 500 до 5 тысяч рублей в зависимости от величины превышения установленного лимита.

За перевозку пассажиров на СИМ установлен штраф в размере 2–3 тысячи рублей.

За оставление места ДТП водителем самоката или велосипеда штраф составит 4–5 тысяч рублей.

За невыполнение требования сотрудника полиции об остановке СИМ или велосипеда водитель будет оштрафован на 500–800 рублей.

В случае причинения легкого вреда здоровью в аварии, произошедшей по вине водителя СИМ, он будет оштрафован на 2–5 тысяч рублей, а в случае причинения вреда средней тяжести штраф составит уже 10–15 тысяч рублей.