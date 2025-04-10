Госдума поддержала закон об ответственности уехавших россиян

Комитет Госдумы по госстройству и законодательству одобрил законопроект, разработанный Госсоветом Татарстана. Документ предусматривает административную ответственность для граждан, покинувших Россию, если их действия нарушают интересы страны. Об этом сообщил депутат Айрат Фаррахов.

Законопроект сохраняет общий порядок рассмотрения дел, но меняет процедуры извещения и разбирательства в отсутствие нарушителя. Также предлагается скорректировать порядок обжалования и вступления в силу решений.

Если закон примут, уехавших россиян смогут штрафовать, а для взыскания средств — арестовывать их имущество.

Фаррахов отметил, что ко второму чтению учтут поправки от правительства, Верховного суда и других ведомств. Окончательное рассмотрение запланировано на 13 мая.