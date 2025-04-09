Госдума рассмотрит закон о штрафах и аресте имущества уехавших россиян

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Республика
9 апреля 2025  15:44

Комитет Госдумы по госстроительству поддержал законопроект, позволяющий привлекать уехавших из России граждан к административной ответственности за действия против интересов страны. Инициатива внесена Госсоветом Татарстана и депутатом Айратом Фарраховым.

Согласно проекту, для обеспечения уплаты штрафов может применяться арест имущества релокантов. Перед вторым чтением будут учтены замечания правительства, Верховного суда и профильных комитетов.

Пленарное рассмотрение законопроекта запланировано на 13 мая.

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