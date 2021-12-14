 Госдума в третьем чтении приняла закон о региональной власти
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Госдума в третьем чтении приняла закон о региональной власти

Председатель Государственной думы заявил, что новый закон расширяет полномочия регионов и усиливает ответственность их глав перед гражданами.

Истории
14 декабря 2021  15:52
Автор:
Эдуард Салихов

Госдума России в третьем чтении приняла законопроект о региональной власти. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента. 

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новый закон расширяет полномочия регионов и усиливает ответственность их глав перед гражданами.

Ранее Госсовет Татарстана предложил внести в скандальный законопроект свои поправки. В их число вошло предложение, чтобы регионы самостоятельно определяли наименование высшего должностного лица субъекта РФ. В законопроекте осталась норма, что в регионах не может быть поста «президента». 

Добавим, что Татарстан остается единственным субъектом Российской Федерации, где высшее должностное лицо имеет статус «Президент». 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, почему Татарстан должен сохранить статус Президента.

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