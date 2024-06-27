Госкомитет по тарифам проверил работы по реконструкции водопроводов в Казани

Госкомитет Татарстана по тарифам продолжает контролировать реализацию инвестиционной программы МУП «Водоканал». Эксперты проинспектировали ход работ по реконструкции водопроводов на улицах Черноозерская и Каспийская в Казани.

Фото: МУП «Водоканал»

На улице Черноозерская планируется заменить 900 метров трубопровода и установить 14 водопроводных камер. На данный момент уже проложено более 429 метров сети. На улице Каспийская ведется замена 1095 метров трубопровода и установка 16 водопроводных камер. Работы по замене трубопровода уже завершены, сейчас ведется монтаж колодцев.

Всего в этом году в рамках инвестпрограммы «Водоканал» планирует переложить более 15 километров коммунальных сетей.

Фото: МУП «Водоканал»

Регулярные проверки помогают обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по модернизации системы водоснабжения.