Госкомитет по тарифам проверил работы по реконструкции водопроводов в Казани

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Город
27 июня 2024  08:46
Автор:
Эндже Гарафиева

Госкомитет Татарстана по тарифам продолжает контролировать реализацию инвестиционной программы МУП «Водоканал». Эксперты проинспектировали ход работ по реконструкции водопроводов на улицах Черноозерская и Каспийская в Казани.

 Фото: МУП «Водоканал»

На улице Черноозерская планируется заменить 900 метров трубопровода и установить 14 водопроводных камер. На данный момент уже проложено более 429 метров сети. На улице Каспийская ведется замена 1095 метров трубопровода и установка 16 водопроводных камер. Работы по замене трубопровода уже завершены, сейчас ведется монтаж колодцев.

Всего в этом году в рамках инвестпрограммы «Водоканал» планирует переложить более 15 километров коммунальных сетей.

 Фото: МУП «Водоканал»

Регулярные проверки помогают обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по модернизации системы водоснабжения.

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