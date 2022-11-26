 Госкомитет по тарифам РТ рассмотрит заявку Челнов о повышении стоимости проезда
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Госкомитет по тарифам РТ рассмотрит заявку Челнов о повышении стоимости проезда

Перевозчики аргументируют это ростом цен на дизельное топливо.

Республика
26 ноября 2022  10:40
Автор:
Карина Кострулева

В Госкомитете по тарифам РТ рассмотрят заявку от Челнов о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Челнинские перевозчики считают, что экономически обосновано повысить цену на проезд до 35 рублей, по транспортной и банковской картам — до 30 рублей, а по социальным проездным — до 25 рублей. Об этом сообщает издание «Челнинские известия».

Повышение стоимости проезда перевозчики аргументируют ростом цен на дизельное топливо. Так, недавно оно стоило 45 рублей, а сейчас 54 рубля. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что глава министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов высказался о возможном подорожании платы за проезд в общественном транспорте столицы РТ.

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