 В Татарстане задержали браконьера, охотившегося на зайцев «из-под фары»
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В Татарстане задержали браконьера, охотившегося на зайцев «из-под фары»

Республика
22 ноября 2022  11:40
Автор:
Шахерезада Курбанова

Сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам задержали браконьера, ловившего зайцев в Высокогорском районе. Об этом сообщают в пресс-службе Госкомитета.

Нарушитель убил двух зайцев, высвечивая их фарами автомобиля.

«У мужчины изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, его машину отправили на штрафстоянку», – рассказали в Госкомитете.

Сейчас сотрудники МВД России по Высокогорскому району решают вопросы о возбуждении уголовного дела.

Ранее «КВ» сообщали, что в Елабужском районе РТ спасатели доставили на берег рыбаков, застрявших в лодке на Каме.

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