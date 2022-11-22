В Татарстане задержали браконьера, охотившегося на зайцев «из-под фары»

Сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам задержали браконьера, ловившего зайцев в Высокогорском районе. Об этом сообщают в пресс-службе Госкомитета.



Нарушитель убил двух зайцев, высвечивая их фарами автомобиля.

«У мужчины изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, его машину отправили на штрафстоянку», – рассказали в Госкомитете.

Сейчас сотрудники МВД России по Высокогорскому району решают вопросы о возбуждении уголовного дела.

Ранее «КВ» сообщали, что в Елабужском районе РТ спасатели доставили на берег рыбаков, застрявших в лодке на Каме.