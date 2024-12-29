Госпошлина за развод в России вырастет

С 1 января в России вступят в силу изменения, касающиеся государственной пошлины за развод, которая увеличится почти в восемь раз — с 650 до 5000 рублей. Данное решение инициировано в рамках усилий по упорядочению семейных отношений и обосновано повышением административных расходов на процесс расторжения брака. Изменения озвучены руководителем центра правопорядка в Москве и области Александром Хаминским, о чем сообщает РИА Новости.

Пошлину необходимо будет уплатить при регистрации расторжения брака в отделениях ЗАГС. Несмотря на значительное увеличение размера пошлины, юристы высказывают мнение, что это вряд ли повлияет на решение пар о разводе. Для многих семей финансовые барьеры не станут основным фактором, влияющим на их отношения, особенно учитывая эмоциональные и социальные аспекты, связанные с прекращением совместной жизни. Следовательно, жертвы повышенной госпошлины могут оказаться лишь формальной преградой на пути к восстановлению личной свободы.