Госпошлина за развод в России вырастет

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Россия/Мир
29 декабря 2024  15:19

С 1 января в России вступят в силу изменения, касающиеся государственной пошлины за развод, которая увеличится почти в восемь раз — с 650 до 5000 рублей. Данное решение инициировано в рамках усилий по упорядочению семейных отношений и обосновано повышением административных расходов на процесс расторжения брака. Изменения озвучены руководителем центра правопорядка в Москве и области Александром Хаминским, о чем сообщает РИА Новости.

Пошлину необходимо будет уплатить при регистрации расторжения брака в отделениях ЗАГС. Несмотря на значительное увеличение размера пошлины, юристы высказывают мнение, что это вряд ли повлияет на решение пар о разводе. Для многих семей финансовые барьеры не станут основным фактором, влияющим на их отношения, особенно учитывая эмоциональные и социальные аспекты, связанные с прекращением совместной жизни. Следовательно, жертвы повышенной госпошлины могут оказаться лишь формальной преградой на пути к восстановлению личной свободы.

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