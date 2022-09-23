 Госсовет РТ в первом чтении принял законопроект о запрете продажи детям энергетиков и зажигалок
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Госсовет РТ в первом чтении принял законопроект о запрете продажи детям энергетиков и зажигалок

Инициатива по разработке законопроекта исходила от детского омбудсмена республики.

Республика
23 сентября 2022  13:45
Автор:
Ольга Ильина

Сегодня, 23 сентября, на сессии Госсовета Татарстана депутаты приняли в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Об этом «КВ» сообщила Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец, по чьей инициативе и был введен законопроект.

«Выражаю благодарность нашим депутатам за поддержку, а комитету по социальной политике еще и за подготовку законопроекта», – отметила омбудсмен.

Прокурор республики Илдус Нафиков поддержал инициативу, так как, по его словам, в последние годы быстро растет рост ассортимента такого товара, его объемов продаж и потребления. Высокие дозы кофеина, которые присутствуют в энергетиках, опасны для несовершеннолетних. Но при этом подростки не ограничены в приобретении таких напитков, и к тому же стоимость их невысока. По его мнению, принятие законопроекта «позволит противостоять обозначенной проблеме». 

Кроме энергетических напитков под запрет на продажу детям попадут еще и зажигалки и иная газосодержащая продукция. Дело в том, подростки становятся зависимы от «сниффинга» – особого вида токсикомании. Состояние токсического опьянения достигается путем вдыхания углеводородных сжиженных газов, которые входят в состав некоторых товаров хозяйственно-бытового назначения. Например, зажигалок или баллончиков для заправки зажигалок. 

«Любой несовершеннолетний, узнавший о таком способе испытать токсическое опьянение и желающий это попробовать, может нанести своему организму непоправимый вред. Указанные вещества при вдыхании могут вызвать аритмию и остановку сердца», – заметил Нафигов.

Ранее «КВ» сообщали, что в Госдуме России поддержали идею запретить продажу жидкостей для вейпов детям. В настоящее время нормы содержания различных химических веществ в жидкостях для вейпов отсутствуют.

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