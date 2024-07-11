Госсовет Татарстана утвердил новых мировых судей

На 55-м заседании Госсовета РТ состоялось голосование по назначению новых мировых судей при участии Раиса РТ Рустама Минниханова.
В результате голосования мировыми судьями сроком на три года стали:
Альбина Ишкинина (Московский район Казани, судебный участок №1)
Юлия Ахметова (судебный район Набережных Челнов, судебный участок №4)
Светлана Смирнова (Нурлатский район, судебный участок №2)
Румия Мубаракзанова (Советский судебный район Казани, судебный участок №5).
Без ограничения срока полномочий мировыми судьями стали:
Ренат Гумеров (Ново-Савиновский район Казани, судебный участок №1)
Сабина Иксанова (судебный район Набережных Челнов, судебный участок №1)
Ильнур Тухфатуллин (Чистопольский судебный район, судебный участок №3).