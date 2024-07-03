Госстройнадзор РТ одобрил проектную документацию более, чем 80 застройщикам

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Республика
3 июля 2024  17:19
Автор:
Эндже Гарафиева

Инспекция государственного строительного надзора Республики Татарстан (Госстройнадзор РТ) в первом полугодии 2024 года выдала 84 заключения о соответствии построенных (реконструированных) объектов капитального строительства требованиям проектной документации (ЗОС). Кроме того, Инспекция приняла 60 решений об отказе в выдаче ЗОС. 

Госстройнадзор РТ осуществляет надзор за строительством и реконструкцией различных объектов в Казани и Татарстане, включая жилые дома, детские сады, школы, больницы, спортивные комплексы, культурные центры, автодороги и дорожную инфраструктуру.

Строительство в республике ведется активно, но в процессе встречаются и нарушения, отметил начальник Госстройнадзора РТ Вали Назмеев. Для выдачи ЗОС необходимо иметь положительный акт итоговой проверки, полный пакет исполнительной документации и устранить все замечания, выявленные в ходе контрольно-надзорных мероприятий.

В течение первых шести месяцев 2024 года в Казани были введены в эксплуатацию 22 новых объекта капитального строительства. В Набережных Челнах было построено 13 объектов, в Зеленодольском районе - 10, в Нижнекамском - 7, в Высокогорском и Елабужском - по 6, в Альметьевском и Лаишевском - по 4, в остальных районах - от 1 до 3 объектов.

Среди недавно построенных и строящихся объектов - соципотечные жилые дома в Казани, Набережных Челнах, Аксубаево, Апастово, Буинске. Госстройнадзор РТ также осуществляет контроль над строительством стратегических объектов, в том числе новой центральной мечети им. Ризы Фахретдина в Альметьевске и новым зданием Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала. В ближайшее время начнется горячая пора итоговых проверок школьных учреждений и детских садов.

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