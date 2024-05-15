Гости KazanForum 2024 смогут попробовать блюда поваров из разных континентов

На проходившей сегодня на площадке МВЦ «Казань Экспо» пресс-конференции, посвященной проходящему сейчас Международному турниру молодых поваров исламских стран имени Юнуса Ахметзянова, председатель правления Ассоциации ресторанов Татарстана Михаил Шарипов рассказал об уникальности данного мероприятия. Она заключается в новом формате, который предполагает, что изготовленные победителями блюда смогут попробовать не только члены жюри, но и все желающие гости форума. Лучше делать это в выходные, посетив «Казань Экспо», в субботу – с 11 до 16, в воскресенье – с 11 до 13 часов.

Правда, есть нюанс – для того, чтобы продегустировать понравившееся блюда придется заплатить. Цена пока не известно. Ее будут определять сами молодые повара. Таким образом, они дополнительно научится основам маркетинга в кейтеринге.

«Это первый в мире опыт, когда блюда, которые готовили финалисты, адаптируются под продажу для гостей. «Команды, которые будут готовить для гостей, это команды ресторанов наших, из Казани. Но в коллаборации с зарубежным шеф-поваром. Почему? Потому что время подготовки турнира заняло где-то четыре месяца. Это очень сложный механизм. Надо было соединить молодого шефа с командой ресторана. Надо было, чтобы команда ресторана разобралась в особенностях страны, в особенностях кухни, в особенностях подачи», – рассказал Шарипов.

В каждом боксе, а их сейчас восемь, будет представлена кухня отдельной страны. При этом блюд не будет много. «Качество в нашем турнире важнее количества», – прокомментировал спикер.

Также Шарипов отметил, что блюда будут создаваться преимущественно из местных ингредиентов. Хотя какие-то специи гости из заморских стран привезли с собой. Президент Гастрономической ассоциации Малайзии, генеральный секретарь Всемирной платформы кулинарных обществ исламских стран (WICS) Россам Бин Русли добавил, что при перевозке продуктов повара должны сохранить запах и вкус, чтобы передать их оригинальность, и чтобы убедиться, что продукты будут приготовлены правильно.

Представитель Ассоциации рестораторов Казахстана Руслан Ибрагимов отметил, что главное на турнире – это не соревнование, а обмен опытом. колоссальный опыт. «Фактически происходит обмен культурами. Хотелось бы потом внедрять это в наших странах, поскольку мультикультурность очень важна», – сказал он. Ибрагимов признался, что хорошо знаком с татарской кухней. А одно из его любимейших блюд – азу.

«Мы постараемся использовать традиционные кухни Туниса и Татарстана и сделать интересное смешение. Хороший шеф должен впитывать в себя различные концепты. Было бы интересно взять из Казани некоторые продукты и использовать их в слиянии с нашими блюдами», – рассказал вице-президент Тунисской ассоциации шеф-поваров Амер Летайф.

А директор института Les Marmitons Сиди Дьеме из Сенегала заявил, что кухни объединяют людей. «Когда мы много путешествуем, мы можем скучать по нашей родной пище. Люди могут себя чувствовать себя как дома в чужой стране, помимо открытия новой для себя кухни», – сказал африканский повар.

Шарипов немного раскрыл какие критерии будут использовать члены жюри для оценки приготовленных блюд. «Вкусно – это давно уже не критерий, это предполагается само собой», – заявил он. Оценивать будут сочетания национальных кулинарных традиций и современных подходов к приготовлению пищи, влияние этого сочетания на здоровье человека, а также насколько дизайн блюда передает его идею. Всего на турнире восемь номинаций.