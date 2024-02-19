Гости республики потратили в общепите Казани больше 4 млрд рублей

Туристы потратили в заведениях общественного питания Казани за 2023 год 4,4 млрд рублей, рассказала сегодня директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова. Это на 60% больше, чем годом ранее.

На столичные кафе, бары и рестораны приходится пятая часть их расходов, траты в сравнении с 2022 годом выросли на 48%.

В среднем, ежедневно один турист в Казани тратит 2 750 рублей при условии, что ходит в продовольственные магазины, общественные заведения, устраивает себе досуг и закупает гостинцы.