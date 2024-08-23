Гостям фестиваля «Милли кием» в Казани подарят чулпы и билбау

30 августа на набережной озера Нижний Кабан в Казани пройдет фестиваль народного костюма «Милли кием» – ежегодная традиция встречать День города и республики. В этом году концепция праздника посвящена истории казанского театра.

Гости фестиваля, пришедшие в национальном костюме или с его элементами, получат в подарок чулпы (накосное украшение) и билбау (мужской пояс).

На фестивале будет представлен маркет локальных брендов, где можно будет найти продукцию дизайнеров и брендов, переосмысливающих национальную моду. 14 брендов из Татарстана, Удмуртии и Башкортостана представят свои работы.

В течение всего дня на набережной будет работать чайная зона, а также пройдут мастер-классы по тамбурной и ковровой вышивке, казанскому шву.

Гости также увидят короткометражный фильм о доме и озере Кабан, созданный участниками кинолаборатории для сценаристов.

Вечерняя программа откроется показом спектакля «В тени» («Күләгәдә») театрального режиссера Айдара Заббарова. Постановка расскажет историю пяти известных татарских пар. Завершится праздник выступлением казанской группы Gauga.

Вход на фестиваль свободный.