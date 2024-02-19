Государственный струнный квартет Казахстана впервые даст концерт в Казани

В ГБКЗ им.Салиха Сайдашева сегодня состоится первый концерт главного струнного квартета Казахстана и знаменитого кларнетиста Артура Назиуллина, народного артиста Республики Башкортостан. Начало — в 18.30.

Музыканты исполнят квинтеты для кларнета и струнного квартета Моцарта и Брамса, а также струнный квартет Бетховена.

20 февраля артисты отправятся в Нижнекамск, затем в Ижевск, Пермь и Уфу.

«В Казань и в Нижнекамск мы везем для нашего дорогого татарского слушателя самые элитные произведения, созданные именно для такого состава», – рассказал Артур Назиуллин.